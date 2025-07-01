В Удмуртии отменили режим опасности БПЛА после атаки беспилотников ВСУ

В Удмуртии отменили режим опасности БПЛА, объявленный утром 1 июля, сообщили в правительстве республики. В этот день беспилотники ВСУ ударили по одному из ижевских предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о погибших и тяжелораненых, но не назвал их количество. «Им оказывается вся необходимая помощь в больницах Ижевска. С пострадавшими работают психологи»,— сказал глава региона. В Ижевске отменили все массовые мероприятия 1-2 июля. В аэропорту столицы Удмуртии сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.