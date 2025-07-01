Уфимец получил три года условно за ложное сообщение о теракте

Орджоникидзевский райсуд Уфы приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком на два с половиной года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), указано в опубликованном на сайте суда приговоре. Его телефон изъяли в доход государства.

Согласно материалам дела, в марте подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу спасения «112» и заявил о намерении совершить террористический акт в торговом центре на Вологодской улице.

Подсудимый вину признал.

Венера Хисамова