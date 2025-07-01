Председатель правительства Удмуртии провел онлайн-совещание с послом Уганды в РФ

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов провел онлайн-совещание с чрезвычайным и полномочным послом Уганды в РФ Мозесом Кизиге, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Стороны обсудили развитие торгово-промышленных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«По объему внешнеторгового оборота Удмуртии со странами мира в 2024 году Уганда заняла 27 место. Встреча <...> открыла новые перспективы для создания совместных проектов. Сейчас мы прорабатываем конкретные варианты взаимодействия»,— сказал Роман Ефимов.

Пять удмуртских компаний презентовали свои возможности. Посла Уганды заинтересовали отпугиватели от вредителей: он договорился с местным предприятием о направлении тестовых экземпляров.

Стороны также обсудили обмен студентами. За три года количество студентов—иностранцев в вузах Удмуртии выросло на треть — до 1,6 тыс. обучающихся из 44 стран. При этом из Уганды в республике учится лишь один студент.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Уганды посетил Удмуртию с визитом в сентябре 2024 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с ним в Ижевске.

«В 2023 году Уганда вошла в топ-20 стран, куда Удмуртия поставляет свою продукцию. Несмотря на положительную динамику, я абсолютно уверен, что товарооборот между странами мог бы быть значительно больше. Потенциал и резервы у нас для этого есть. Частота встреч в таком широком составе показывает, насколько востребованы эти контакты»,— говорил господин Бречалов.

Иностранная делегация Уганды пробыла в Удмуртии с рабочим визитом несколько дней. Она, среди прочего, посетила крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия и обсудила перспективы развития туристической отрасли.