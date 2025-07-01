В Германии мужчина напал на коллег с ножом

В федеральной земле Бавария мужчина напал с ножом на сотрудников энергоснабжающей компании Uberlandwerk Rhon в районе Рен-Грабфельд. Как сообщила полиция в соцсети X, погибла 59-летняя женщина, еще двое тяжело ранены.

«Двадцатиоднолетний подозреваемый, 59-летняя погибшая и двое тяжело раненых в возрасте 55 и 62 лет являются сотрудниками компании»,— сообщила полиция в соцсети X. Как отмечает NTV, между коллегами произошел конфликт, после чего 21-летний мужчина достал нож. Сейчас он задержан.

Двое пострадавших в возрасте 55 и 62 лет доставлены в больницу. Другие детали не уточняются.