В Самарскую область пытались завезти почти 20 тонн зараженной сливы
Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Самарскую область 19,8 тонн зараженной сливы из Узбекистана. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе проведенного карантинного фитосанитарного контроля поступившей на склад временного хранения в Самаре партии сливы был установлен факт заражения фруктов бурой монилиозной гнилью.
Наличие возбудителя заболевания подтвердили в лаборатории самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В итоге ввоз зараженной партии фруктов был запрещен, собственнику выдано предписание об уничтожении или возврате груза.