В Самарскую область пытались завезти почти 20 тонн зараженной сливы

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Самарскую область 19,8 тонн зараженной сливы из Узбекистана. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проведенного карантинного фитосанитарного контроля поступившей на склад временного хранения в Самаре партии сливы был установлен факт заражения фруктов бурой монилиозной гнилью.

Наличие возбудителя заболевания подтвердили в лаборатории самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В итоге ввоз зараженной партии фруктов был запрещен, собственнику выдано предписание об уничтожении или возврате груза.

Алексей Алексеев