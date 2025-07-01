В Пермском фонде развития предпринимательства сменилось руководство

Яна Никитина, возглавлявшая «Пермский фонд развития предпринимательства», покинула этот пост. Как свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс», 27 июня в качестве исполняющего обязанности директора некоммерческую организацию возглавила Ирина Таскаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Никитина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Яна Никитина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Никитина руководила «Пермским фондом развития предпринимательства» с мая 2023 года. 26 марта 2025 года она возглавила «Фонд креативных индустрий Пермского края». Фонд осуществляет комплекс мер по развитию креативной экономики и внедряет в регионе механизмы для функционирования креативных (творческих) индустрий.

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» учрежден краевыми властями в 2012 году. Организация реализует проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, развитию инфраструктуры, популяризирует идеи предпринимательства в обществе. В рамках фонда действует в частности региональный центр «Мой бизнес».