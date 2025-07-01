Уголовное дело возбудили после стрельбы по автобусу в Нижнем Новгороде

По факту стрельбы из травматического пистолета по автобусу в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному делу, сообщили в ведомстве 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 29 июня на одной из остановок общественного транспорта пятеро подростков не менее семи раз выстрелили по автобусу, из-за чего пострадал пассажир. Фигуранты после стрельбы скрылись.

По информации из соцсетей, инцидент произошел на остановке в Советском районе.

Галина Шамберина