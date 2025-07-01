В Ярославле состоялась премьера спектакля «Федор Волков. Восхождение»

В Волковском театре состоялась премьера спектакля «Федор Волков. Восхождение» по пьесе Светланы Гиршон в постановке художественного руководителя театра Валерия Кириллова. Об этом сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волковский театр Фото: Волковский театр

В спектакле задействованы артисты Андрей Симонькин, Евгения Родина, Наталья Мацюк, Елена Шевчук, Илья Варанкин и другие, а также Государственный академический симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Постановка рассказывает о жизненном пути основателя первого русского театра Федора Волкова. В спектакле он представлен как молодой энтузиаст, охваченный страстью к театру.

Кульминацией празднования 275-летия театра стало представление «Волковский на все времена». Ночью на площади Волкова была показана история театра и его основателя путем проецирования 3D-изображений на фасад театра. Второй частью ночной программы стала историческая реконструкция: актеры в образах Аполлона, музы трагедии Мельпомены и музы комедии Талии спускались на землю от скульптурной группы, расположенной на фронтоне. Также с крыши театра спустился и актер в образе Федора Волкова.

Алла Чижова