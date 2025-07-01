Татарстан занял восьмое место в России по количеству заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. Жители республики направили 341 тыс. обращений за четыре месяца работы сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан снова вошел в топ-10 регионов по количеству самозапретов на кредиты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татарстан снова вошел в топ-10 регионов по количеству самозапретов на кредиты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На снятие самозапрета в Татарстане поступило 17 тыс. заявлений. В Чувашии установить самозапрет захотели 129 тыс. человек, снять ограничения — 7 тыс.

Всего в России статус самозапрета на кредиты установлен у 11,6 млн человек. За четыре месяца работы сервиса россияне направили 12,7 млн заявлений на установку ограничений и 595 тыс. заявлений на их снятие. Большинство граждан выбирают полный запрет на кредиты — 91% от общего количества заявок.

Лидером по обращениям стала Москва с 1,23 млн заявлений на установку самозапрета. В топ-10 регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область.

По состоянию на 5 мая 2025 года в Татарстане было установлено 272 тыс. самозапретов на получение кредитов.

Анар Зейналов