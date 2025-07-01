Дивиденды не вызвали энтузиазма

«Сбер» выплатит рекордные 787 млрд руб. дивидендов, для банка это исторический максимум. В пересчете на одну акцию это 34,84 руб. Инвесторы смогут рассчитывать на доходность около 11%. На дивиденды Сбербанк направит половину от чистой прибыли, по этому показателю банк также обновил рекорд. Однако по итогам торгового дня в понедельник, 30 июня, стоимость бумаг компании выросла на 0,5%, до 316 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Почему инвесторы скромно отреагировал на рекордные дивиденды? Эксперт Ассоциация розничных инвесторов Антон Джуган отмечает, что выплата «Сбером» вознаграждений акционерам может сигнализировать о пессимистичных ожиданиях топ-менеджмента: «Ставки депозитов сейчас чуть меньше 20%, а дивидендная доходность — в районе 12%. Да, сейчас это высокие дивиденды, но на следующий год ожидать таких не стоит. Плюс многие банки первый квартал этого года закончили достаточно плохо, с большим снижением прибыли. Вполне возможно, что и "Сбер" в будущем будет иметь какие-то неприятные истории с капиталом. Все неоднозначно. Поэтому котировки не должны особенно расти. Экономика стагнирует.

Банки просто оказались большими бенефициарами от печатания денег. За последние три года денежная масса выросла практически в два раза. Плюс недели две-три назад сам Сбербанк говорил о том, что если по крупным заемщикам у него все хорошо, то по мелким и средним далеко не все так гладко. Да, здесь и сейчас "Сбер" заработал большие прибыли благодаря денежной эмиссии, но перспективы максимально нейтральны. Если Сбербанк сейчас готов отдавать большую сумму дивидендов, значит, он не видит потенциального роста бизнеса для себя».

Решение «Сбера» о выплате дивидендов принято на фоне массовых отказов от вознаграждений держателям ценных бумаг. За последние два месяца так поступили свыше 50 организаций. Среди них «Газпром», «Норникель», «Магнит», АФК «Система», «Русал» и «Русагро». Как считает эксперт по инвестициям Эван Голованов, для «Сбера» это вынужденная мера:

«В первую очередь это направлено на то, чтобы пополнить бюджет, потому что Фонд национального благосостояния является акционером компании.

Такие высокие дивиденды — это маркер того, что сейчас очень значительные бюджетные расходы, а доходы бюджет, к сожалению, пока недополучает. Получается, что это немного вынужденная мера, чтобы добрать эти доходы. С одной стороны, частные инвесторы на бирже сейчас будут радоваться. С другой стороны, я не считаю, что это долгосрочно очень позитивно, потому что компания, которая может и должна заниматься технологическими проектами, а у Сбербанка есть искусственный интеллект, GigaChat и так далее, требует финансов.

Очевидно, компания должна находиться в фазе агрессивного роста, а она не растет, а распределяет эти деньги на дивиденды, чтобы именно пополнить бюджет, еще какие-то аффилированные структуры, хотя эти деньги она могла бы использовать на рост своего бизнеса. Плюс у нас есть проблема инфляции, и эти деньги поступят на рынок и будут вливаться еще и в инфляцию».

Как отмечает “Ъ”, Сбербанк направит на специальные счета типа «С» около четверти от суммы дивидендных выплат за 2024 год. Еще 50% пойдут в Фонд национального благосостояния.

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Анжела Гаплевская