НБКИ: за год объем автокредитов в Башкирии снизился вдвое

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе – мае этого года в Башкирии выданы автокредиты на общую сумму 15,3 млрд руб. Это ровно в два раза меньше, чем в январе – мае прошлого года (30,6 млрд руб.).

Республика находится на шестом месте среди 15 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов. В пятерке лидеров рейтинга — Москва, где объем выданных на эти цели средств составил 42,5 млрд руб., Московская область (37,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (25,2 млрд руб.), Краснодарский край (23,4 млрд руб.) и Татарстан (22,5 млрд руб.).

Самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе – мае этого года показали Ростовская область (-58,5%), Москва (-54,9%), Московская область (-54,9%), Санкт-Петербург (-54,4%), а также Челябинская область (-52,6%).

Всего по России за этот период выдали автокредиты на сумму 457,2 млрд руб., что на 53,1% (или в 2,1 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (975,3 млрд руб.).

Падение выдачи автокредитов за пять месяцев этого года произошло из-за роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Также снижению выданной суммы и числа заемщиков способствовало введение в середине прошлого года ограничений для граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%), добавил он.

Майя Иванова