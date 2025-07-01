Миасская торговая сеть ограничила наценку на хлеб и молоко до 10%

Миасская торговая сеть «Флагман» подписала декларацию о стабилизации цен на хлеб, молоко и сахар. Кроме того, компания обязуется постоянно поддерживать наличие этих товаров в магазинах, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Согласно условиям декларации, наценка на продукты первой необходимости не может превышать 10%, сейчас она находится на уровне 7-9% от закупочной стоимости. Как считают в антимонопольной службе, такая мера способствует стабилизации цен на потребительском рынке региона и обеспечивает население социально значимыми товарами.

Виталина Ярховска