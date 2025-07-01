Гендиректор «Конара» возглавил федерацию дзюдо Челябинской области

Генеральный директор промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко избран на пост президента федерации дзюдо Челябинской области. Решение было принято на заседании общего собрания участников организации, сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.

В своей речи Валерий Бондаренко рассказал о плане развития массового дзюдо и популяризации спорта в Челябинской области. В него будет входить подготовка спортивного резерва, реализация программы подготовки кандидатов в сборную и формирование команд по возрастам, их материальное обеспечение, организация централизованной подготовки, методологическое и медицинское сопровождение. Будет введена система достойного поощрения лучших спортсменов и тренеров, которые активно помогают в создании кадрового резерва дзюдоистов Челябинской области.

После избрания Валерий Бондаренко представил своего заместителя — бронзового призера Олимпийских игр Юрия Степкина, а также озвучил состав наблюдательного совета федерации.

Президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик отметил, что в Челябинске было воспитано множество олимпийских чемпионов, и школа дзюдо на Южном Урале традиционно сильна.

Полина Цыганова