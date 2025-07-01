Экс-сотрудника банка заподозрили в неправомерном доступе к информации
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора по продажам кредитных продуктов одного из банков. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ему инкриминируется ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
По версии следствия, подозреваемый незаконно получал данные о поступивших лизинговых заявках, копировал эти данные, а затем передавал по электронной почте или через мессенджеры третьим лицам. За это предполагаемый злоумышленник получал незаконное вознаграждение.
В итоге клиентам банка поступали навязчивые телефонные звонки от кредитных брокеров с различными предложениями. Следователями продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.