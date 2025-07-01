Уфимец взыскал с ГКБ №21 и поликлиники №43 1,6 млн рублей за смерть супруги

Октябрьский райсуд Уфы взыскал в пользу местного жителя с больницы №21 и поликлиники №43 по 800 тыс. руб. компенсации морального вреда за смерть супруги, указывается в опубликованном на сайте суда решении. Истец просил взыскать с каждого медучреждения по 1 млн руб.

Согласно материалам дела, уфимка скончалась в приемном покое больницы №21. За несколько месяцев до смерти она лечилась и наблюдалась в медорганизациях-ответчиках.

По мнению истца, причиной смерти супруги стало новообразование, которое обнаружили зимой прошлого года во время операции в больнице, но обследование пациентки не было полным.

Представители ответчиков иск не признали.

Назначенная судом экспертиза выявила многочисленные нарушения при обследовании пациентки. По мнению экспертов, ее преждевременно выписали из стационара, не направили к онкологу и не направили на анализы.

Венера Хисамова