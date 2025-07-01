Спрос на образовательные кредиты в Челябинске вырос в 1,5 раза

Объем выданных в Челябинске кредитов на обучение в 2025 году составил 55 млн руб. По сравнению с прошлым годом спрос повысился на 53%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка.

По условиям программы, в течение девяти месяцев после выпуска можно оплачивать проценты по кредиту. Ставка для заемщика составит 3%, а саму сумму можно будет погасить в срок до 15 лет.

На территории Челябинской области объем кредитов на образование вырос на 69%, до 553 млн руб.

Полина Цыганова