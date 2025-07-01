В Ярославле открыли новое молодежное пространство

В Красноперекопском районе Ярославля открылось молодежное пространство «Рядом». Оно расположено на улице Павлова, 35к2. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В обновленных помещениях каждый желающий может встретиться с друзьями, сделать домашние задания, поиграть в настольные игры, настольный теннис и аэрохоккей. В молодежном пространстве также можно проводить мастер-классы, лекции и тренинги.

«"Рядом" называется потому, что это еще один дом для ребят, которые хотят общаться, находить общие творческие идеи и воплощать их в жизнь»,— рассказал мэр Артем Молчанов.

В настоящее время пространство работает ежедневно с 9:00 до 21:00, расписание обещают корректировать в зависимости от мнения его посетителей.

Алла Чижова