Пермский театр оперы и балета решил не выдвигать спектакли на «Золотую маску»

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского не планирует выдвигать свои постановки на «Золотую маску» по итогам будущего сезона. Об этом «Новому компаньону» сообщила гендиректор учреждения Анна Волк. По ее словам, руководство театра решило отказаться от участия из-за изменений регламента премии. Из процедуры исключили все персональные номинации, то есть награждаются только лучшие, по мнению жюри, спектакли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, дирижер Пермской оперы Валерий Платонов, получивший 26 июня «Золотую маску» за работу в Башкирском театре оперы и балета, стал последним лауреатом премии в своей номинации.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2023/2024 пермские театры не получили ни одной «Золотой маски». Победу в номинации «Лучшая работа дирижера» одержал Валерий Платонов. Тем не менее награда господину Платонову вручена за оперу «В ночь лунного затмения», поставленную в Башкирском театра оперы и балета. В предыдущем сезоне пермские театры завоевали восемь «масок».