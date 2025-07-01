В Прикамье инспекция труда расследует гибель повара на теплоходе

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смертельного несчастного случая, произошедшего с работником турагентства ООО «Экспресс-Тур». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Из извещения работодателя следует, что 28 июня работник 1960 года рождения, занимающий должность повара, находился на территории круизного теплохода «Родная Русь». В помещении камбуза в результате ухудшения самочувствия сотрудник упал на спину и скончался. По данным работодателя, за несколько часов до смерти работник был отстранен от выполнения должностных обязанностей, так как появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти.