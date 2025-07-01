В Тюменской области застрелили медведя, который напал на скот
В Уватском районе Тюменской области застрелили бурого медведя, который был опасен для жизни жителей и животных в селе Красный Яр, сообщили в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ
О присутствии медведя в селе сообщили местные жители, специалисты нашли его во время обследования окрестностей. По данным паблика «ЧС Тюмень», медведь разгуливал по центральным улицам Красного Яра несколько дней и успел напасть на скот.