Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области застрелили медведя, который напал на скот

В Уватском районе Тюменской области застрелили бурого медведя, который был опасен для жизни жителей и животных в селе Красный Яр, сообщили в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

О присутствии медведя в селе сообщили местные жители, специалисты нашли его во время обследования окрестностей. По данным паблика «ЧС Тюмень», медведь разгуливал по центральным улицам Красного Яра несколько дней и успел напасть на скот.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все