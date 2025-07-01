В Тюменской области застрелили медведя, который напал на скот

В Уватском районе Тюменской области застрелили бурого медведя, который был опасен для жизни жителей и животных в селе Красный Яр, сообщили в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

О присутствии медведя в селе сообщили местные жители, специалисты нашли его во время обследования окрестностей. По данным паблика «ЧС Тюмень», медведь разгуливал по центральным улицам Красного Яра несколько дней и успел напасть на скот.

Ирина Пичурина