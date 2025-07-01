Годовое собрание акционеров «Русагро» не состоялось из-за отсутствия кворума

Годовое собрание акционеров «Русагро», запланированное на 30 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сказано в пресс-релизе компании. Совет директоров рассмотрит созыв нового собрания 4 июля, уточняет «РИА Новости». Повторное собрание акционеров будет считаться состоявшимся при условии участия акционеров, в совокупности обладающих не менее чем 30% акций.

«Русагро» — один из крупных агрохолдингов РФ, производит зерно, сахарную свеклу, масличные культуры, мясо и масложировую продукцию. На предприятиях группы работают 23 тыс. человек, активы расположены в 15 регионах страны. В мае совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. На ожиданиях решения по дивидендам акции «Русагро» обвалились на 14%.

Об отказе иностранных акционеров «Русагро» от переезда в Россию — в материале «Ъ» «Нерезиденты диктуют адрес».