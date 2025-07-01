В Хайбуллинском районе выставили право пользования недрами за 793 млн рублей

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу выставил на торги право пользования участком недр — месторождением «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота — 793,31 млн руб. Аукцион назначен на 11 августа, заявки принимаются до 25 июля.

Месторождение находится в Хайбуллинском районе, в 5 км южнее села Подольск. Его площадь — 5,5 кв. км. Госбалансом учтены запасы золото-медно-цинковых руд категории С1: 5,4 млн тонн руды, 60,9 тыс. тонн меди, 85,6 тыс. тонн цинка, 5,9 тонны золота, 97 тонн серебра; категории С2: 10,1 млн тонн руды, 130,7 тыс. тонн меди, 210,4 тыс. тонн цинка, 5 тонн золота, 217 тонн серебра. Прогнозные ресурсы оцениваются в 118 тыс. тонн меди, 144 тыс. тонн цинка, 10,6 тонны золота, 136 тонн серебра.

Майя Иванова