На своей волне
Текстурайзеры для кудрявых волос
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о текстурирующих спреях — незаменимом средстве для создания самой летней прически.
Фото: East News
Хороший текстурирующий спрей — важное средство красоты, он определяет текстуру и придает волосам необходимую плотность, сохраняет стойкость укладки. Текстурирующие спреи имитируют эффект локонов после купания в море, моделируя длину волос и оживляя их подвижность. Спреи-текстурайзеры с морской солью в составе рекомендуется использовать на влажных волосах, остальные средства наносятся на сухие волосы по всей длине.
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