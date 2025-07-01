На своей волне

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о текстурирующих спреях — незаменимом средстве для создания самой летней прически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Хороший текстурирующий спрей — важное средство красоты, он определяет текстуру и придает волосам необходимую плотность, сохраняет стойкость укладки. Текстурирующие спреи имитируют эффект локонов после купания в море, моделируя длину волос и оживляя их подвижность. Спреи-текстурайзеры с морской солью в составе рекомендуется использовать на влажных волосах, остальные средства наносятся на сухие волосы по всей длине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maria Nila, текстурирующий спрей придания объема и текстуры волосам. В составе: сквалан и экстракт семян подсолнечника Medavita, моделирующий спрей для укладки вьющихся волос Idol Circle Modeling Spray WAU, текстурирующий спрей с солью Мертвого моря для придания естественного объема волосам и создания эффекта мокрых волос Keunе, сухой текстурайзер-спрей Get a Grip: абсорбирует жирность, фиксирует укладку, придает волосам объем и пышную текстуру Следующая фотография 1 / 4 Maria Nila, текстурирующий спрей придания объема и текстуры волосам. В составе: сквалан и экстракт семян подсолнечника Medavita, моделирующий спрей для укладки вьющихся волос Idol Circle Modeling Spray WAU, текстурирующий спрей с солью Мертвого моря для придания естественного объема волосам и создания эффекта мокрых волос Keunе, сухой текстурайзер-спрей Get a Grip: абсорбирует жирность, фиксирует укладку, придает волосам объем и пышную текстуру

Ирина Кириенко