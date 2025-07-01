Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На своей волне

Текстурайзеры для кудрявых волос

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о текстурирующих спреях — незаменимом средстве для создания самой летней прически.

Фото: East News

Фото: East News

Хороший текстурирующий спрей — важное средство красоты, он определяет текстуру и придает волосам необходимую плотность, сохраняет стойкость укладки. Текстурирующие спреи имитируют эффект локонов после купания в море, моделируя длину волос и оживляя их подвижность. Спреи-текстурайзеры с морской солью в составе рекомендуется использовать на влажных волосах, остальные средства наносятся на сухие волосы по всей длине.

Предыдущая фотография
Maria Nila, текстурирующий спрей придания объема и текстуры волосам. В составе: сквалан и экстракт семян подсолнечника

Maria Nila, текстурирующий спрей придания объема и текстуры волосам. В составе: сквалан и экстракт семян подсолнечника

Medavita, моделирующий спрей для укладки вьющихся волос Idol Circle Modeling Spray

Medavita, моделирующий спрей для укладки вьющихся волос Idol Circle Modeling Spray

WAU, текстурирующий спрей с солью Мертвого моря для придания естественного объема волосам и создания эффекта мокрых волос

WAU, текстурирующий спрей с солью Мертвого моря для придания естественного объема волосам и создания эффекта мокрых волос

Keunе, сухой текстурайзер-спрей Get a Grip: абсорбирует жирность, фиксирует укладку, придает волосам объем и пышную текстуру

Keunе, сухой текстурайзер-спрей Get a Grip: абсорбирует жирность, фиксирует укладку, придает волосам объем и пышную текстуру

Следующая фотография
1 / 4

Maria Nila, текстурирующий спрей придания объема и текстуры волосам. В составе: сквалан и экстракт семян подсолнечника

Medavita, моделирующий спрей для укладки вьющихся волос Idol Circle Modeling Spray

WAU, текстурирующий спрей с солью Мертвого моря для придания естественного объема волосам и создания эффекта мокрых волос

Keunе, сухой текстурайзер-спрей Get a Grip: абсорбирует жирность, фиксирует укладку, придает волосам объем и пышную текстуру

Ирина Кириенко

Новости компаний Все