Башкирские сетевики наращивают количество приборов системы учета электроэнергии

В июне 2025 года количество приборов учета (ПУ) с автоматизированной передачей данных в Центральных электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») превысило круглую цифру в 100 тысяч. Еще 82 тыс. аналогичных приборов учета установлено в Уфимских городских электрических сетях. На эти два производственных отделения из 10 приходится 43% всех электросчетчиков, находящихся на балансе ООО «Башкирэнерго». Уфимские городские и Центральные электрические сети обслуживают Уфимскую агломерацию. Другими словами, именно Уфа с пригородными районами является драйвером социально-экономического развития всей республики.

Установка прибора учета в д. Подымалово Уфимского района Башкирии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В целом, компания ведет учет электроэнергии по 850 тысячам электросчетчиков, из них 424 тысячи ПУ с возможностью передачи данных. До конца года общее количество электросчетчиков на балансе ПО «ЦЭС» и ПО «УГЭС» планируется довести до 194 тысяч, в ООО «Башкирэнерго» - до 450 тысяч. Это один из лучших показателей по всей энергосистеме России.

ООО «Башкирэнерго»