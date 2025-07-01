В Пензенской области возросло количество смертей в 2024 году

В 2024 году население Пензенской области сократилось на 0,8%. Такие данные приведены в документе об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на сайте правительства области.

В отчете отмечается, что убыль населения связана с ростом смертности и выездом жителей. В регионе зарегистрировано более 19 тыс. случаев смерти, что на 815 больше, чем в 2023 году. Это увеличение на 5,4% стало поводом для создания программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Снижение численности населения зафиксировано в 26 районах и двух городах области. Однако в Пензенском районе и городе Заречный наблюдается небольшой прирост за счет миграции: в Заречном население увеличилось на 0,3%, а в Пензенском районе — на 0,5%. Миграционный прирост отмечен еще в нескольких районах, но он не компенсировал общую убыль.

Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в Пензе, Кузнецке и 13 районах области. В Сосновоборском районе население сократилось на 1,9%, а в Мокшанском и Иссинском районах — на 1,8%.

Нина Шевченко