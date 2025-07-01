В Ярославле школа на Большой Федоровской станет частью ОК

В Ярославле школа на Большой Федоровской войдет в образовательный комплекс (ОК) «Лидер». Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Руководителем ОК является Жанна Берестовая, в комплекс входят школы №49 и 71, детские сады №37 и 124. Как сообщила на совещании заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова, школа еще не получила лицензию на образовательную деятельность, поэтому набор учеников не проводится.

Мэр Артем Молчанов подчеркнул, что на получение лицензии нужно около двух недель после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Эти документы уже официально сданы, на этой неделе ожидается назначение итоговой комиссии, рассказал заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Ярославля Александр Черневский.

«Таких уникальных школ в Ярославле еще не было. У нас в школе находятся два блока. Первый блок, для детей с 1 по 4 класс, будет располагаться на 1 и 2 этаже. Второй блок, с 5 по 11 класс, будет располагаться на 3 и 4 этаже. В школе также у нас есть библиотека, класс для подготовки девочек и мальчиков по урокам технологии, два спортивных зала, причем в этот раз мы сделали библиотеку с выходом на спортивный зал»,— рассказал господин Черневский о проекте школы.

Мэр Артем Молчанов напомнил, что школа должна открыть свои двери 1 сентября, все технические вопросы и вопросы организации процесса должны быть решены до этой даты.

Алла Чижова