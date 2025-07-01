В Пензе предложили уничтожать отходы и улучшать экологию с помощью мух

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области обсудили новые методы утилизации органических отходов. Представители одной из технологических компании предложили разводить черную львинку, способную перерабатывать пищевые отходы и служить кормом для животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники совещания отметили, что черная львинка — экологически безопасная муха, не представляющая угрозы для человека и не являющаяся переносчиком инфекций. В обычных условиях она перестает быть активной, что делает ее безопасной для окружающей среды.

Докладчик подчеркнул, что внедрение этой технологии поможет эффективно утилизировать часть органических отходов. Также он указал, что такой способ улучшит экологическую ситуацию в регионе.

Нина Шевченко