В Новосибирске задержали грабителя ювелирного салона

Следственное управление МВД России по городу Новосибирску возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере) после ограбления ювелирного салона. Злоумышленник заключен под стражу, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Как рассказали в полиции, преступник действовал хладнокровно. «Зная о том, что ювелирный салон в утренние часы находится без охраны, он на глазах у его работников разбил витрину с помощью молотка и стамески, после чего начал складывать украшения в рюкзак»,— рассказали в правоохранительном ведомстве. Всего он похитил 79 золотых цепочек и 16 браслетов на общую сумму около 4 млн руб.

Но далеко уйди с награбленным злоумышленнику не удалось. Одна из сотрудниц торгового зала выбежала на улицу и сообщила о произошедшем сотрудникам полиции, которые несли службу на станции метро. Спустя несколько минут подозреваемый был задержан.

Сообщается, что фигурант дела — житель Новосибирска, уже имевший криминальный опыт.

Михаил Кичанов