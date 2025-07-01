Общественная палата Тольятти недовольна возможным переносом «Немов-центра» в Самару

Информация о вероятном переносе строительства «Немов-центра» в Самару вызвала серьёзную тревогу и крайнюю озабоченность среди жителей Тольятти и представителей спортивного сообщества. Это послужило отправной точкой для ходатайства городской Общественной палаты перед руководством Самарской области о поддержке строительства центра именно в Тольятти, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

В тексте обращения особо подчеркивается, что развитие спортивной инфраструктуры это не только одна из ключевых задач на уровне муниципалитета, но и часть государственной политики в области спорта, закрепленной в национальных проектах и различных госпрограммах. Концепция «Немов-центра» предполагает создание современного гимнастического центра для тренировок и соревнований самого высокого уровня.

Идея строительства спортивного центра в честь Алексея Немова, являющегося воспитанником тольяттинской школы гимнастов, долго обсуждалась, после чего были сделаны первые конкретные шаги для ее реализации. В 2021 году подготовили проектную документацию, которая успешно прошла государственную экспертизу. Администрацией и думой Тольятти был предоставлен подходящий земельный участок для возведения нового знакового спортивного объекта.

«Центр нужно возвести в Тольятти. Мы это все заслужили. Я думаю, что так и будет. Мы к этому шли с 96-го года»,— заявил сам Алексей Немов в мае 2025 года.

Информацию о том, что строительство «Немов-центра» будет перенесено в Самару, сообщил журналистам 17 мая 2025 года вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. По его словам, «строительство спорткомплекса обойдется примерно в 4 млрд руб., и без федеральной поддержки не обойтись». В правительстве Самарской области вскоре отчасти дезавуировали заявление господина Яковлева, заявив, что вопрос с переносом еще не решен.

Алексей Алексеев