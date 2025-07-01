Состояние богатейших россиян за полгода выросло на $24,5 млрд

Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала года выросло на $24,586 млрд. Наибольший рост показало состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,83 млрд. Оно достигло 31,7 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В топ-5 также вошли:

совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (увеличил состояние на $1,39 млрд, до $26,7 млрд;

основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (капитал вырос на $1,48 млрд, до $24,7 млрд);

бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (сократил состояние на $1,68 млрд, до $24,1 млрд);

совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (увеличил выросло на $1,4 млрд, до $23,7 млрд.

В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в списке 21 гражданин России, их общее состояние оценивается в $316,74 млрд.