В Оренбуржье поставили на кадастр несуществующую недвижимость для покупки муниципального участка

Прокуратура Оренбургского района выявили факт мошенничества при покупке гражданином муниципального земельного фонда. Материалы проверки направлены в следственные органы. По итогам их изучения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, между гражданином и администрацией Оренбургского района был заключен договор аренды земельного участка в селе Павловка Подгородне-Покровского сельского совета. Мужчина вместе со знакомым поставил на кадастровый учет несуществую недвижимость, в пределах участка отсутствовали объекты капитального строительства.

Граждане приобрели участок по цене, сниженной до 5% от кадастровой стоимости, используя документы о праве собственности на фиктивные объекты. После этого они возвели два жилых дома. Бюджету района причинен ущерб на сумму более 600 тыс. руб.

Руфия Кутляева