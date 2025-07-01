По урожаю пробежал холодок

Последний день июня стал самым холодным за всю историю наблюдений в Москве. Температура опускалась до 12 градусов тепла, сообщили в центре погоды «Фобос». Минимума достиг и показатель атмосферного давления — барометры зафиксировали отметку в 728 мм ртутного столба. Из-за серии мощных циклонов с непогодой столкнулась не только Москва, но и почти вся Россия. Это уже сказалось на фермерских хозяйствах. И пока одни подсчитывают убытки, другим остались дни до банкротства. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Краснодаре двухмесячную засуху сменил агрессивный циклон. Уже третью неделю в регионе с редкими передышками идут ливни с градом. Тракторы в поля почти не выходят, тонут, поэтому работать приходится вручную. Земляника почти вся сгнила, а черешня полопалась. Одна надежда на яблони и груши, указали “Ъ FM” в Ассоциации садоводов России. И аккуратно допустили, что год к году их урожай может увеличиться почти двое.

А вот перспективы сбора озимых в этом сезоне мрачные, рассказал местный фермер Николай Маслов, 30% ячменя, по его словам, погибло: «В 150 км от нас была засуха, а у нас, наоборот, дождей слишком много. Пшеница и ячмень в тех районах сгорели от жары, мы тоже потеряли и в урожае, и в качестве. В прошлом году средняя урожайность ячменя была 78 центнеров, в этом году мы не дотянем и до 60 центнеров. При этом затраты увеличились, нам предлагают цену 11 руб. за 1 кг, но 10 руб. — это затраты. Чистой прибыли получишь на 1 кг 1 руб.».

В Тульской области из-за аномально теплого апреля раньше срока начала цвести клубника. Но из-за резкого похолодания ягода погибла. А те, кто не успел подстраховаться специальными сетками или теплицами, сейчас потеряли урожай из-за ливней. А то небольшое количество ягод, которое удается спасти, приходится продавать покупателю напрямую, говорит председатель кооператива «Тульская Ягода» Евгений Митницкий. Из-за короткого срока хранения ему пришлось отказаться от оптовых поставок: «Допустим, мы собрали 1,5 т за день, 1,2 т идет в утиль, 300 кг остается хороших ягод, которые через два дня начинают портиться. Я решил не рисковать и накрыл 4 га ягодных насаждений антиградовой сеткой. За счет этого мы спасли тот небольшой урожай, который у нас в открытом грунте. Малину мы продаем по цене 970 руб. за 1 кг. Это очень "вкусная" цена, учитывая, что стоимость политоннеля — 7-8 млн руб.».

В Ульяновске к погодным аномалиям на прошлой неделе добавились и масштабные перебои в работе мобильного интернета. Ограничения были введены в целях безопасности на фоне прилета беспилотников. В местных фермерских чатах на этом фоне жаловались на неработающие кассы и недобросовестных покупателей, которые забирали больше фруктов и овощей, чем было в заказах. А сейчас некоторым производителям и вовсе приходится снимать отдельные позиции с продажи из-за дефицита.

Впрочем, таким фермерам еще повезло, отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ферма Эко Якушев» Алексей Якушев: «Чем дальше, тем страшнее. Поля превращаются в болота. Шквалистые ветра и сильный дождь прибивают пшеницу: если вода никуда не уйдет, когда злаковые начнут поспевать, они начнут прорастать. Поэтому у нас катастрофа. Если в ближайшие полторы недели погода не изменится, мы будем банкротами. Молимся и надеемся, что начнет все подсыхать. Техника здесь не поможет».

Бенефициаром природных аномалий оказались улиточные фермы. В этом сезоне ожидается рекордный урожай, похвалился владелец хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев: «Такие дожди очень нравятся улиткам. У нас от этого расход воды уменьшается. Мы собираемся где-то недели через три собрать чуть больше 100 т. У нас постоянно идет увеличение, но не так быстро, как хотелось бы, потому что это все-таки тяжелый физический труд, мы в этом году обработали 7 га, а зашли чуть больше 4 га».

В июле, по словам синоптиков, тепло тоже будет капризным и приходить волнами. В отличие от неприхотливых и стабильных улиток, с грустью иронизируют фермеры.

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Екатерина Вихарева