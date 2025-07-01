Осужденный пермский хакер добился УДО

Житель Перми Артем Зайцев, осужденный за неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, смог добиться условно-досрочного освобождения. Как сообщает портал Properm.ru, постановление об УДО вынесла судья Пермского краевого суда Екатерина Быстрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Приговор Артему Зайцеву был вынесен в апреле 2024 года. Ему было назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Другой член организованной группы — Александр Ковалев получил четыре года колонии, остальные участники — условные сроки.

Как установили следствие и суд, злоумышленники предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев.

В ходе следствия Артем Зайцев и Александр Ковалев сообщили, что передали 160 млн руб. майору ФСБ Григорию Царегородцеву за сокрытие информации об их преступных деяниях. В феврале этого года последний был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу, равному сумме взятки, а также лишен воинского звания.