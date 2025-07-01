В Ульяновской области перед судом предстанет анестезиолог по обвинению в причинении вреда пациентке

В Заволжском районе в суд направили уголовное дело с утвержденным обвинением в отношении врача-анестезиолога одного из медицинских учреждений. Ему инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью пациенке по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2024 года в родильном отделении ГУЗ «ГКБ св. ап. Андрея Первозванного» пациентке проводилось родоразрешение путем кесарева сечения. Врач-реаниматолог не убедился в наименовании препарат и ввел перед операцией пациентке транексамовую кислоту вместо эпидуральной анестезии. Это повлекло причинение ей тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый в полном объеме признал свою вину.

Руфия Кутляева