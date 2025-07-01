Бывшего депутата Ярославской облдумы обвиняют в мошенничестве

Красноперекопский районный суд Ярославля начал рассмотрение уголовного дела о хищении 13 млн рублей в сфере агропромышленного комплекса. На скамье подсудимых оказался бывший депутат облдумы, председатель СПСК «Ярославский овощной союз» Владимир Тихомиров, сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По данным портала, фигурантами уголовного дела также стали учредитель и первый председатель СПСК «Ярославский овощной союз» Константин Малышев и индивидуальный предприниматель Илья Савкин. Еще в 2019 году ООО «Колхоз №1», которым руководил Тихомиров, и ООО «Дружба», которым руководил Малышев, создали «Ярославский овощной союз». Позже оба предпринимателя, по версии следствия, вступили в сговор для получения гранта по госпрограмме.

Малышев договорился с главой предприятия «Агромир» о покупке двух овощехранилищ за 2 млн руб., покупателем выступил знакомый Малышева — Илья Савкин. После этого Тихомиров начал оформлять документы для гранта в 12,9 млн руб. на покупку овощехранилищ. В поданных документах стоимость овощехранилищ указывалась значительно выше реальной — 25 млн руб.

После заключения соглашения между областным департаментом АПК и «Ярославским овощным союзом» на получение гранта состоялась сделка, в ходе которой ИП Савкин продал «союзу» овощехранилища, и кооператив получил грант в 12,9 млн руб.

В деле есть и второй эпизод. Следствие считает, что в 2022 году Тихомиров и Савкин по подобной схеме похитили еще 905 тыс. руб., предоставленные департаментом АПК в качестве субсидии. ООО «Колхоз №1» продал Савкину линию по фасовке овощей за 1,8 млн руб. при реальной стоимости в 605 тыс. руб. Впоследствии это оборудование было продано «Ярославскому овощному союзу» за те же 1,8 млн руб., что позволило получить компенсацию на покупку оборудования от государства.

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что руководители сельскохозяйственных организаций обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). Владимир Тихомиров в ходе судебного заседания вину признал, Малышев и Савкин — нет. Суд продолжает рассмотрение дела.

Алла Чижова