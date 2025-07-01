Определен подрядчик для реставрации соляного ларя в Хохловке

Подряд на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Михайловский соляной ларь» в музее «Хохловка» получит пермское ООО «Союз ПС». Цена контракта составит 11,4 млн руб.

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Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 16 февраля 2026 года, завершить — 27 сентября 2026 года.

Михайловский соляной ларь, предназначенный для хранения рассола до выпаривания из него соли, был построен в Соликамске конце XIX века. В 1975 году водным путем был перевезен на территорию музея «Хохловка».