Трое подростков чуть не утонули на Воткинском пруду из-за лодки с пробоиной

Трое подростков чуть не утонули на Воткинском пруду в районе Кирпичного завода: их лодка перевернулась. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии, несовершеннолетние вышли на воду на плавсредстве с пробоиной. Это произошло ближе к вечеру 30 июня.

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Спасатели обнаружили на водоеме трех молодых людей: один из них 2012 г.р., двое — 2010 г.р. самый младший плыл к берегу, однако, увидев спасателей, он вернулся к плавсредству. Примерно за 17 минут спасатели доставили всех на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.