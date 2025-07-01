Вырастивший в квартире 97 кустов конопли красноярец получил условный срок

В Красноярске рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконном культивировании каннабиса и его хранении. Суд приговорил его к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В июне прошлого года в ходе обыска квартиры красноярца оперативники изъяли 97 кустов конопли общей массой более 1 кг, а также шесть стеклянных банок с высушенной марихуаной весом около 900 г, лампы, канистры и удобрения. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Расследование установило, что злоумышленник купил семена конопли через интернет-магазин и обустроил теплицу в одной из комнат своего жилища. Марихуану, говорится в деле, он выращивал для личного потребления.

Илья Николаев