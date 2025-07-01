«Процесс рискует стать необратимым»

ЕС выделяет Армении €270 млн на поддержку демократии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала намерение страны вступить в сообщество. На этом фоне в республике продолжается кампания против оппозиции, глава МИД Арарат Мирзоян не приехал на встречу ОДКБ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Ереван все дальше от Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался приехать в Киргизию на министерскую встречу ОДКБ. Несмотря на это, Москва по-прежнему считает республику членом этой организации — официально о выходе никто не сообщал. Тем временем Ереван посетила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она, в частности, сообщила, что ЕС очень ценит стремление Армении вступить в сообщество и выделяет ей €270 млн в рамках программы стойкости и роста. Это примерно то же самое, что поддержка демократии и свободных СМИ.

Как известно, 20 июня Никол Пашинян совершил исторический визит в Турцию. Среди прочего премьер-министр пригласил президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить столицу страны в 2026 году для участия в саммите Европейского политического сообщества. Этот формат создан для диалога между Евросоюзом и странами, желающими в него вступить. Силовые структуры Армении между тем проводят большое наступление на представителей оппозиции, а также на оппозиционно настроенное духовенство. В частности, их подозревают в попытках организации терактов и захвата власти.

В России заявляют, что происходящее — внутреннее дело Армении, однако оставаться равнодушными к данным событиям непросто. Мы также не будем вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Надо сказать, что премьер Пашинян, с одной стороны, демонстрирует недовольство политикой России, порой даже жесткое, но, с другой, заверяет в неизменности братских отношений. И такое происходит периодически. Как бы то ни было, есть большие основания предполагать, что Ереван с каждый днем, несмотря ни на что, все больше отдаляется от Москвы. И в какой-то момент этот процесс рискует стать необратимым.

С высокой долей вероятности, устранив сопротивление внутри страны, Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и заодно нормализует отношения с Турцией, которая по-прежнему остается стратегическим союзником США в регионе. Особенно с учетом явного позитива в отношениях Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Республика Армения имеет хорошие перспективы стать частью некоего нового Кавказа, в котором роль России, скажем так, неочевидна.

Кстати, будущий саммит НАТО 2026 года пройдет именно в Анкаре. Эрдоган не скрывает претензий на региональное лидерство и очень хочет получить лавры миротворца победителя, который поставит окончательную точку в карабахском конфликте. Конечно, пока все это лишь в теории. Однако что-то подсказывает, что определенная перспектива на этот счет имеется.

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Дмитрий Дризе