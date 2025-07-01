«Процесс рискует стать необратимым»
Дмитрий Дризе — о ситуации в Армении
ЕС выделяет Армении €270 млн на поддержку демократии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала намерение страны вступить в сообщество. На этом фоне в республике продолжается кампания против оппозиции, глава МИД Арарат Мирзоян не приехал на встречу ОДКБ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Ереван все дальше от Москвы.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался приехать в Киргизию на министерскую встречу ОДКБ. Несмотря на это, Москва по-прежнему считает республику членом этой организации — официально о выходе никто не сообщал. Тем временем Ереван посетила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она, в частности, сообщила, что ЕС очень ценит стремление Армении вступить в сообщество и выделяет ей €270 млн в рамках программы стойкости и роста. Это примерно то же самое, что поддержка демократии и свободных СМИ.
Как известно, 20 июня Никол Пашинян совершил исторический визит в Турцию. Среди прочего премьер-министр пригласил президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить столицу страны в 2026 году для участия в саммите Европейского политического сообщества. Этот формат создан для диалога между Евросоюзом и странами, желающими в него вступить. Силовые структуры Армении между тем проводят большое наступление на представителей оппозиции, а также на оппозиционно настроенное духовенство. В частности, их подозревают в попытках организации терактов и захвата власти.
В России заявляют, что происходящее — внутреннее дело Армении, однако оставаться равнодушными к данным событиям непросто. Мы также не будем вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Надо сказать, что премьер Пашинян, с одной стороны, демонстрирует недовольство политикой России, порой даже жесткое, но, с другой, заверяет в неизменности братских отношений. И такое происходит периодически. Как бы то ни было, есть большие основания предполагать, что Ереван с каждый днем, несмотря ни на что, все больше отдаляется от Москвы. И в какой-то момент этот процесс рискует стать необратимым.
С высокой долей вероятности, устранив сопротивление внутри страны, Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и заодно нормализует отношения с Турцией, которая по-прежнему остается стратегическим союзником США в регионе. Особенно с учетом явного позитива в отношениях Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Республика Армения имеет хорошие перспективы стать частью некоего нового Кавказа, в котором роль России, скажем так, неочевидна.
Кстати, будущий саммит НАТО 2026 года пройдет именно в Анкаре. Эрдоган не скрывает претензий на региональное лидерство и очень хочет получить лавры миротворца победителя, который поставит окончательную точку в карабахском конфликте. Конечно, пока все это лишь в теории. Однако что-то подсказывает, что определенная перспектива на этот счет имеется.
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