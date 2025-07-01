Суд обязал администрацию Астрахани устранить вред почве на 5 млн рублей

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку и обнаружило загрязнение почвы сточными водами на земельном участке в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках выездного мероприятия с привлечением специалистов регионального Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) выявили загрязнения почвы в районе ул. Бульварная, 14А. На участке обнаружили превышения, площадь загрязненной территории составила порядка 1,6 тыс. кв. м. Размер вреда — свыше 5 млн руб.

Управление установило, что сети канализации и канализационные колодцы значатся в реестре муниципального имущества МО «Городской округ г. Астрахань». Росприроднадзор потребовал от администрации города добровольного устранения вреда почве, но там это требование проигнорировали. После этого надзорное ведомство попросило Ленинский районный суд обязать администрацию устранить выявленное загрязнение. Суд в полном объеме удовлетворил требование.

Павел Фролов