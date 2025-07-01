Больше половины опрошенных жителей Казани — 58% — считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по преподаваемым предметам и публиковать результаты. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, проведенного 19–24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше половины казанцев поддержали сдачу ЕГЭ учителями по своим предметам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Больше половины казанцев поддержали сдачу ЕГЭ учителями по своим предметам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения, включая родителей старшеклассников. 58% респондентов поддержали идею, объясняя это необходимостью показать квалификацию педагогов. Среди родителей учеников 10–11 классов поддержка еще выше — 64%.

Против высказались 20% опрошенных. Они считают, что для подтверждения статуса достаточно курсов повышения квалификации, а умение сдавать ЕГЭ не равно умению преподавать. Еще 22% затруднились с ответом, отметив, что учителя могут сдавать экзамен, но без публичного обнародования результатов.

Мужчины чаще поддерживают идею, чем женщины. Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью ЕГЭ для педагогов (53%), чем более молодые респонденты (60%). Среди участников с доходом свыше 100 тыс. руб. идею поддержали 65%, с доходом до 50 тыс. руб. — 54%.

Анар Зейналов