Больше половины казанцев поддержали сдачу ЕГЭ учителями по своим предметам
Больше половины опрошенных жителей Казани — 58% — считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по преподаваемым предметам и публиковать результаты. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, проведенного 19–24 июня.
Больше половины казанцев поддержали сдачу ЕГЭ учителями по своим предметам
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В исследовании приняли участие представители экономически активного населения, включая родителей старшеклассников. 58% респондентов поддержали идею, объясняя это необходимостью показать квалификацию педагогов. Среди родителей учеников 10–11 классов поддержка еще выше — 64%.
Против высказались 20% опрошенных. Они считают, что для подтверждения статуса достаточно курсов повышения квалификации, а умение сдавать ЕГЭ не равно умению преподавать. Еще 22% затруднились с ответом, отметив, что учителя могут сдавать экзамен, но без публичного обнародования результатов.
Мужчины чаще поддерживают идею, чем женщины. Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью ЕГЭ для педагогов (53%), чем более молодые респонденты (60%). Среди участников с доходом свыше 100 тыс. руб. идею поддержали 65%, с доходом до 50 тыс. руб. — 54%.