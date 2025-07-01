Новым директором «Протон-ПМ» стал главный контролер предприятия

Директором АО «Протон-ПМ» избран Александр Лядов, сообщает пресс-служба предприятия. Соответствующее решение принял совет директоров общество, также орган управления предприятием досрочно прекратил полномочия Ивана Краснова, который с января этого года возглавляет АО «НПО «Энергомаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба "Протон-ПМ"

фото: пресс-служба "Протон-ПМ"



Александр Лядов родился в 1969 году, окончил механико-технологический факультет пермского политеха. С 1986 года господин Лядов работает на производстве ракетных двигателей, Прошел путь от ученика токаря в испытательном цехе до заместителя директора по качеству — главного контролёра АО «Протон-ПМ». Награжден благодарностью Госкорпорации «Роскосмос», имеет почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ».

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса.