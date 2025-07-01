Сроки ограничения движения на Красавинском мосту перенесли на середину июля

Ограничение движения на половине Красавинского моста в Перми перенесли на более поздний срок, сообщает «Ветта». По планам в связи с ремонтом Красавинского моста строители должны были 1 июля перекрыть половину Красавинского моста, однако этого не произошло. При этом, по данным Управления автодорог «Прикамье», капитальный ремонт сооружения стартует 1 июля, согласно графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«С 1 июля начнутся работы по возведению бытового городка для строителей, устройству постоянной схемы движения, завозу материалов на объект: знаков, блоков парапетного типа, щебня и прочего. Непосредственно перекрытие одной из части мостового сооружения предполагается ориентировочно на средину июля», - пояснили в ведомстве.

В связи с ремонтом Красавинского моста проезд по одной половине моста должны были закрыть по окончании первого этапа капремонта — к октябрю 2027 года. Подряд на ремонт моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь получило московское ООО «Евротрансстрой» за 5,6 млрд руб. Работы предполагают реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района. Срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.