Жителя Кургана осудили за смерть рабочего на заводе

Курганский городской суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, из-за которого погиб его коллега на заводе. Фигурант признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и наказан одним годом ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в январе 2025 года на участке сборочного производства в цехе одного из предприятий Кургана работник, не убедившись в безопасности зоны движения крана, начал подъем строп. Стропы зацепились за арматурную задвижку, в результате чего она упала на рабочего. От полученных травм он скончался.

Кроме ограничения свободы суд взыскал с виновного в пользу близкого родственника 450 тыс. руб. компенсации морального вреда и расходы на погребение.