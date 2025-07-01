В Оренбуржье к борьбе за кресло губернатора подключился главный инженер охранной фирмы
Денис Батурин, кандидат от КПРФ, подал документы для участия в выборах губернатора Оренбургской области. Он уведомил избирательную комиссию о своем намерении баллотироваться на пост главы региона. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Олег Кормильцев
О кандидате известно, что он работает главным инженером в ООО «Регион Безопасность». Денис Батурин руководит фракцией КПРФ в Оренбургском городском совете. Также он является заместителем председателя комитета по местному самоуправлению и правотворчеству.
В настоящее время Денис Батурин подал все необходимые документы для регистрации кандидата. Это позволяет ему открыть избирательный счет и начать сбор подписей.
На сегодняшний день в выборах губернатора Оренбургской области участвуют пять кандидатов. Прием документов завершится 4 июля в 18:00. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.