Три жителя Башкирии предстанут перед судом за вырубку леса на 7,2 млн рублей

Благовещенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке леса в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле – мае 2024 года фигуранты уголовного дела в лесу в Благовещенском районе без разрешения срубили 180 сосен, лип и вязов общим объемом около 280 куб. м. Их остановил лесник, обходивший закрепленные территории. Ущерб лесному фонду превысил 7,2 млн руб.

Майя Иванова