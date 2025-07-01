В саратовском Иволгино в сентябре откроется Школа креативных индустрий

В саратовском Иволгино в сентябре этого года ожидается открытие Школы креативных индустрий. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

В ходе выступления с отчетом о деятельности администрации в первом полугодии 2025 года господин Исаев отметил, что на базе Детской школы искусств № 7 будут открыты шесть студий. Это звукорежиссура, электронная музыка, фото и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии.

По словам Михаила Исаева, «техническое и технологическое оборудование закуплено, ожидается поставка». Он добавил, что ремонт должны завершить в начале августа, в настоящее время идет подбор кадров.

Павел Фролов