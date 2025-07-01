Аэропорт Ульяновска снова не принимает самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) утром во вторник, 1 июля. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ограничения введены с 6:50 (MSK+1) для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. До этого аэропорт Ульяновска закрывался на прием и выпуск воздушных судов 24 апреля, а также 14, 24 и 25 июня.

Также 24 июня регион подвергся атаке вражеских беспилотников. Никто не погиб и не пострадал. В связи с этим в Ульяновской области ограничили работу мобильного интернета.

Георгий Портнов