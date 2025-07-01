В клинике репродукции «Философии красоты и здоровья» назначен новый гендиректор

Пермскую клинику репродукции «Философии красоты и здоровья» возглавил экс-главврач самарского клинического госпиталя «Мать и дитя» ИДК Андрей Подтетенев. Как указано в сервисе rusprofile.ru, господина Подтетенева назначили руководителем клиники репродукции «Философия красоты и здоровья» 30 июня. Кроме того, Андрей Подтетенев стал гендиректором ООО «Любимый доктор» - кудымкарской клиники «Философии красоты и здоровья». Ранее посты в этих организациях занимала гендиректор медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети клиники «Мать и дитя»

фото: соцсети клиники «Мать и дитя»



Андрей Подтетенев занимал должность главврача самарского клинического госпиталя «Мать и дитя» ИДК с 2020 года. Согласно данным в официальной группе госпиталя в соцсетях, господин Подтетенев является врачом акушером-гинекологом, доктором медицинских наук и профессором кафедры «Акушерство и гинекология» Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ им. Пирогова) и Московского государственного медико-стоматологического университета имени Александра Ивановича Евдокимова (МГМСУ им. Евдокимова).

Многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья» основан в 2005 году на базе санатория-профилактория «Мотовилиха». Сеть уже около десяти лет входит в состав ГК «Медскан» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»). «Философия красоты и здоровья» развивает направления диагностики и лечения, физиотерапии, операционный блок, клиническую онкологию и прочее. На базе центра имеется поликлиника для взрослых и детей, клиника репродукции, клинико-диагностическая лаборатория. Сеть объединяет лаборатории в Краснокамске и Соликамске, медцентры в Губахе, Барде и Нытве. В 2021 году «Философия красоты и здоровья» купила клинику «Любимый доктор» в Кудымкаре.