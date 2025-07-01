Весной 2025 года в Саратове высадили 829 деревьев

Весной этого года в Саратове высадили 829 деревьев, 2,3 тыс. кустарников и 120 тыс. цветов. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

В ходе выступления с отчетом о деятельности администрации в первом полугодии 2025 года господин Исаев подчеркнул, что в центральной части Саратова продолжается высадка крупномеров. Эти работы выполняются при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Михаил Исаев напомнил, что в структуре администрации введена должность замглавы по благоустройству. Он занимается координацией профильных подразделений.

Павел Фролов